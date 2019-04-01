23:10 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Матч ЦСКА - УНИКС закончился потасовкой игроков. Лига расследует инцидент

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Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА - УНИКС завершился потасовкой игроков. Казанцы на выезде одержали победу 83:73. После финальной сирены Антон Понкрашов вступил в конфликт с соперниками. Причиной стало то, что когда обе команды доигрывали последние секунды матча и не совершали никаких игровых действий ввиду ясности результата, Понкрашов попробовал забросить мяч в корзину ЦСКА с финальной сиреной.

- Мы изучим протоколы, документы и посмотрим видеозапись, после чего примем решение, - цитирует ТАСС президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко.

 

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6284268

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