Матч ЦСКА - УНИКС закончился потасовкой игроков. Лига расследует инцидент

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА - УНИКС завершился потасовкой игроков. Казанцы на выезде одержали победу 83:73. После финальной сирены Антон Понкрашов вступил в конфликт с соперниками. Причиной стало то, что когда обе команды доигрывали последние секунды матча и не совершали никаких игровых действий ввиду ясности результата, Понкрашов попробовал забросить мяч в корзину ЦСКА с финальной сиреной.

- Мы изучим протоколы, документы и посмотрим видеозапись, после чего примем решение, - цитирует ТАСС президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко.