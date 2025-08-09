Баскетбол
9 августа, 14:36

Mash: баскетболист Швед может завершить карьеру

Павел Лопатко
Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник Алексей Швед может пропустить сезон-2025/26 в Единой лиге ВТБ. Как сообщает Telegram-канал «Mash на спорте», если он не найдет команду, то может и вовсе завершить профессиональную карьеру.

По данным источника, 36-летний баскетболист пока не смог договориться ни с одним из клубов по поводу заключения контракта. Он вел переговоры с ЦСКА, «Локомотивом-Кубань» и «Униксом», однако они завершились безрезультатно. После этого Швед обратился в МБА-МАИ, но там заявили, что состав уже сформирован, места для Шведа нет.

В сезоне-2024/25 Швед играл за китайский «Шаньси» и «Зенит». В «Шаньси» он набирал в среднем 15,9 очка, 9,1 передачи и 5,8 подбора за матч, а в «Зените» — 9 очков, 5,1 передачи и 2,2 подбора в среднем за игру.

Источник: «Mash на спорте»
Алексей Швед
