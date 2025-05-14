Маркус Кин из УНИКСа будет оштрафован за неспортивное поведение

Как стало известно «СЭ», Единая лига ВТБ применит дисциплинарные санкции к разыгрывающему УНИКСа Маркусу Кину. Американец досрочно закончил третий матч полуфинальной серии с ЦСКА, получив неспортивный и технический фол на последних секундах заключительной четверти.

Кин будет оштрафован на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение («денежный жест»), а также на 300 тысяч условно за публикацию в личных соцсетях, где игрок обсуждал судейство матча чемпионата.

30-летний разыгрывающий пополнил УНИКС незадолго до старта плей-офф. Этот сезон бывший игрок «Калева» начинал в греческой «Марусси».