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14 мая 2025, 15:22

Маркус Кин из УНИКСа будет оштрафован за неспортивное поведение

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Маркус Кин.
Фото Скриншот трансляции

Как стало известно «СЭ», Единая лига ВТБ применит дисциплинарные санкции к разыгрывающему УНИКСа Маркусу Кину. Американец досрочно закончил третий матч полуфинальной серии с ЦСКА, получив неспортивный и технический фол на последних секундах заключительной четверти.

Кин будет оштрафован на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение («денежный жест»), а также на 300 тысяч условно за публикацию в личных соцсетях, где игрок обсуждал судейство матча чемпионата.

30-летний разыгрывающий пополнил УНИКС незадолго до старта плей-офф. Этот сезон бывший игрок «Калева» начинал в греческой «Марусси».

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Баскетбол
БК УНИКС
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