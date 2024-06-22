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Сегодня, 14:31

Маркос Найт подписал новый контракт с УНИКСом

Ана Горшкова
Корреспондент
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УНИКС и защитник Маркос Найт заключили новый контракт. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение подписано по схеме «1+1».

В завершившемся чемпионате Единой лиги ВТБ 34-летний американец принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в среднем набирая 12,9 очка, делая 4,0 подбора, раздавая 2,9 результативные передачи и совершая 1,3 перехвата.

Предстоящий сезон станет уже третьим для Найта в России. Баскетболист перешел в Казань из «Самары» в марте 2023 года.

Источник: https://t.me/unics_basket/6480
Баскетбол
БК УНИКС
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