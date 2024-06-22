Маркос Найт подписал новый контракт с УНИКСом

УНИКС и защитник Маркос Найт заключили новый контракт. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение подписано по схеме «1+1».

В завершившемся чемпионате Единой лиги ВТБ 34-летний американец принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в среднем набирая 12,9 очка, делая 4,0 подбора, раздавая 2,9 результативные передачи и совершая 1,3 перехвата.

Предстоящий сезон станет уже третьим для Найта в России. Баскетболист перешел в Казань из «Самары» в марте 2023 года.