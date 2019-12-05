Марко Попович вернулся в Россию. Он будет работать в «Зените»

Двукратный обладатель Кубка Европы Марко Попович вернулся в Россию. Как сообщают «Известия», 37-летний хорват будет работать заместителем генерального директора «Зенита» по спортивной работе.

— Контракт уже согласован, Марко очень воодушевлен новым вызовом и готов применить весь свой опыт, чтобы помочь «Зениту» добиться результатов, — сообщил источник «Известий».

Напомним, в России Попович выступал за «Химки» и УНИКС.