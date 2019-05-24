Максвитис возглавит "Парму"

Новым главным тренером "Пармы"​ станет Казис Максвитис, сообщают "Известия". 41-летний специалист последние два года работал в литовском "Нептунасе".

– Пока мы в процессе, – отметил президент "Пармы" Сергей Богуславский. – Просто специалист, которого мы рассматриваем на вакантный пост, – действующий тренер, его клуб продолжает выступление в этом сезоне. Поэтому было бы неэтично сейчас объявлять о его подписании.

Думаю, бюджет "Пармы" в сезоне-2019/20 увеличится примерно в 1,5 раза (в сезоне-2017/18 он составлял 217 млн рублей). Соответственно, и перед командой будут стоять более амбициозные задачи. Сейчас мы находимся на этапе ее формирования и намерены подписать сильных игроков на несколько проблемных позиций.