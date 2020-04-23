Максвитис считает Единую лигу ВТБ одной из сильнейших в Европе

Главный тренер «Пармы» Казис Максвитис в интервью «Известиям» признался, что считает Единую лигу ВТБ одной из двух сильнейших лиг Европы.

— Единая лига оправдала ваши ожидания в плане уровня, конкурентоспособности?

— Думаю, что Единая лига и испанская ACB — два сильнейших европейских чемпионата. Можно дискутировать, какой из них сильнее, тут на вкус и цвет... В Единой лиге ВТБ хорошие команды, качественные легионеры. Ты можешь сравнить свой уровень с ведущими клубами Евролиги. Пока я сам и команда привыкали к новому ритму — мы выдали неудачный старт. Плюс не угадали по нескольким легионерам, и нас сразу начали наказывать.