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Максвитис назвал топ-5 игроков Единой лиги ВТБ

05:29
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Главный тренер «Пармы» Казис Максвитис в интервью «Известиям» назвал пятерку лучших игроков Единой лиги ВТБ в этом сезоне.

— Назовете топ-5 лучших игроков сезона Единой лиги? Можно по позициям.

— Надо подумать. Первый и второй номер Алексей Швед и Майк Джеймс — это бесспорно. Легкий форвард — Миндаугас Кузминскас, четвертый номер — Рэймар Морган и центровой — Девин Букер.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1003189/timur-ganeev/nam-budet-slozhno-uderzhat-grigoreva-v-mezhsezone

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