Максвитис назвал топ-5 игроков Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Пармы» Казис Максвитис в интервью «Известиям» назвал пятерку лучших игроков Единой лиги ВТБ в этом сезоне.

— Назовете топ-5 лучших игроков сезона Единой лиги? Можно по позициям.

— Надо подумать. Первый и второй номер Алексей Швед и Майк Джеймс — это бесспорно. Легкий форвард — Миндаугас Кузминскас, четвертый номер — Рэймар Морган и центровой — Девин Букер.