Максимович прокомментировал поражение «Локомотива-Кубани» от ЦСКА в 1/2 финала Единой лиги ВТБ

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубани» Бранко Максимович прокомментировал поражение от ЦСКА в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ (84:94).

«В первую очередь — очень-очень-очень большая благодарность нашим болельщикам. На протяжении всей серии они оказывали нам колоссальную поддержку. Что касается игры — мы показали то, что должны делать, в первой четверти. Это — результат той работы, которую мы делаем каждый день на тренировках. Ну а то, что происходило потом — не хочу комментировать, вы все видели сами. Поздравления ЦСКА и тренеру Димитрису Итудису. Нам сейчас надо готовиться к бронзовой серии», — приводит слова Максимовича пресс-служба клуба.

ЦСКА вышел в финал Единой лиги ВТБ, выиграв полуфинальную серию — 3-1. В финале армейцы сыграют с победителем пары «Зенит» — УНИКС.