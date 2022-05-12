Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 23:03

Максимович прокомментировал поражение «Локомотива-Кубани» от ЦСКА в 1/2 финала Единой лиги ВТБ

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубани» Бранко Максимович прокомментировал поражение от ЦСКА в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ (84:94).

«В первую очередь — очень-очень-очень большая благодарность нашим болельщикам. На протяжении всей серии они оказывали нам колоссальную поддержку. Что касается игры — мы показали то, что должны делать, в первой четверти. Это — результат той работы, которую мы делаем каждый день на тренировках. Ну а то, что происходило потом — не хочу комментировать, вы все видели сами. Поздравления ЦСКА и тренеру Димитрису Итудису. Нам сейчас надо готовиться к бронзовой серии», — приводит слова Максимовича пресс-служба клуба.

ЦСКА вышел в финал Единой лиги ВТБ, выиграв полуфинальную серию — 3-1. В финале армейцы сыграют с победителем пары «Зенит» — УНИКС.

Источник: https://lokobasket.com/news/189408/
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
0
Читайте также
Как спастись от сезонной аллергии?
Канадец в русском стиле, шведы и финны без игроков КХЛ, крутой тинейджер из Словакии. Чемпионат мира по хоккею-2022 без России – что это будет?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итудис назвал заслуженной победу ЦСКА в полуфинальной серии против «Локомотива-Кубани»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости