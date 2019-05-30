Максим Шелекето: "Химки" были чуть лучше, чуть собраннее УНИКСа"

Форвард УНИКСа Максим Шелекето после поражения от "Химок" в 1/2 финала Единой лиги ВТБ отметил, что соперник был чуть лучше, поэтому и выиграл. Также он пожелал подмосковной команде удачи в финале против ЦСКА.

– В баскетболе не бывает ничьих, кто-то должен был сегодня победить, – цитируют "Известия" Шелекето. – Видимо, "Химки" были чуть лучше, чуть собраннее. Мы старались, дали бой. Хотели вернуться на пятый матч в Казань, который бы был очень непредсказуемым. Не вышло. В решающих матчах этого сезона нам всегда чего-то не хватало. Хочется поздравить подмосковный клуб с выходом в финал и пожелать им удачи в серии с ЦСКА.

Единая лига ВТБ: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры, календарь и результаты игр