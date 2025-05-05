Баскетбол
5 мая, 16:28

MVP молодежной Единой лиги Огарков: «Мне очень нравится Никола Йокич»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Самый ценный игрок (MVP) «Финала четырех» молодежной Единой лиги ВТБ Максим Огарков ответил на вопросы «СЭ». В финальном матче с «ЦСКА-юниор» центровой «МБА-МАИ-Юниор» набрал 14 очков, 7 подборов и 8 блок-шотов, забросив решающий бросок на последних секундах (77:75).

— В решающем матче с «ЦСКА-юниор» вы играли на четырех фолах всю вторую половину встречи. Было тяжело?

— Нет. Просто стал чуть менее агрессивным.

— Восемь блок-шотов в финальной игре — это что-то невероятное. Как сами относитесь к этой цифре?

— В регулярном чемпионате в матче с ЦСКА я сделал семь блок-шотов. Сейчас на один больше. Поэтому ничего нового.

— Опишите последнюю атаку. Как вы ее видели?

— Честно, даже не знал, что время кончается (смеется).

— Расскажите про своих тренеров...

— Мой первый наставник — Сергей Михайлович Штин. Тренировался у него в Алтайском крае. После переезда в Москву сначала занимался у Никиты Борисовича Безгубенко, а затем перешел к Алексею Алексеевичу Савкову. Всем из них безумно благодарен.

— Перед стартом сезона вы поиграли за основу МБА в Кубке Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге. Что дал этот опыт?

— Это мне помогло, 100 процентов. Там совершенно другой уровень контакта, чем в Молодежной лиге. От этого стало легче играть. Хотя начало регулярки у меня не задалось. Несколько месяцев был спад. Слава богу, что сейчас все наладилось.

— В следующем году готовы помогать первой команде на постоянной основе?

— Да, готов. Главное, чтобы взяли (смеется).

— Илья Ермаков уезжает в NCAA. У вас не было мыслей об игре и учебе в США?

— Если позовут, то будем думать. Сейчас таких предложений нет, да и не хочется что-то менять. Тут все хорошо.

— Кто из центровых вам импонирует?

— Очень нравится Никола Йокич. Особенно то, как он видит площадку. Тоже люблю раздавать передачи, но в финале с этим элементом не получилось. Еще выделю Джоэля Эмбиида. Как он умеет распределять силы на всю дистанцию матча, набирать много очков.

— Болеете за «Денвер»?

— Нет, за «Милуоки».

