Максим Личутин проведет сезон-2025/26 в МБА-МАИ

Генеральный директор МБА-МАИ Игорь Кочарян подтвердил, что разыгрывающий защитник Максим Личутин проведет сезон-2025/26 в столичном клубе.

«У Максима действующий контракт на сезон-2025/26, мы продолжаем сотрудничество. Довольны его прогрессом и ждем еще более яркой и стабильной игры», — подчеркнул Кочарян.

В регулярке-2024/25 Лиги ВТБ Личутин в среднем набирал 5,5 очка, 1,2 подбора и 1,5 передачи за 14:56 на паркете. Также разыгрывающий помог своей команде выиграть бронзу Кубка России.