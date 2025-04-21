Максим Барашков близок к продлению контракта с МБА-МАИ

По информации «СЭ», форвард сборной России Максим Барашков близок к подписанию нового контракта с МБА-МАИ на сезон-2025/26.

В регулярном чемпионате Единой лиги-2024/25 Барашков был одним из лидеров столичного клуба, в среднем набирая 7,5 очка (третий результат в команде), 2,9 подбора и 1,3 передачи. В последних матчах регулярки 26-летний баскетболист показал высокую результативность, в частности набрав 36 очков в двух матчах с «Енисеем».

Барашков выступает в МБА с сезона-2023/24. Ранее форвард защищал цвета «Химок» и «Самары».

Столичный клуб не смог выйти в плей-офф Лиги ВТБ, второй год подряд уступив в решающем матче плей-ин.