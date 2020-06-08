Макколлум готов пойти на снижение зарплаты в УНИКСе

Президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал, как обстоит ситуация с продлением контракта с Эрриком Макколлумом. 32-летний американец готов пойти на снижение зарплаты.

— Мы постоянно на связи с агентом Макколлума, — цитируют «Известия» Богачева. — Он сказал, что Эррик готов пойти на снижение зарплаты. Это похвально, учитывая непростую финансовую ситуацию в европейском баскетболе. Посмотрим, как все в итоге сложится. Вероятно, через 7-10 дней будет более понятно, каким бюджетом мы располагаем на сезон-2020/21. Тогда и можно будет более предметно говорить о новых контрактах.