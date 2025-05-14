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14 мая 2025, 11:59

Макар Коновалов, скорее всего, покинет МБА-МАИ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

По информации «СЭ», разыгрывающий сборной России Макар Коновалов и МБА-МАИ не смогли договориться об условиях нового контракта, который подходит к концу. Шансы, что стороны возобновят переговоры, невысокие.

В составе МБА-МАИ Макар провел четыре сезона, дважды став бронзовым призером Кубка России. В регулярном сезоне Единой лиги ВТБ-2024/25 Коновалов набирал 10 очков и делал 5,1 передачи (лучший результат в команде).

Сегодня, 14 мая, столичный клуб объявил о подписании опытного разыгрывающего Вячеслава Зайцева. Экс-капитан УНИКСа прошедший сезон провел в составе «Уралмаша».

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БК МБА
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