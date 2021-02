Лундберг прокомментировал переход в ЦСКА

Новичок ЦСКА Габриэль Лундберг на своей странице в Twitter 15 февраля прокомментировал переход в армейский клуб.

«Я очень рад и доволен, что мой переход в ЦСКА состоялся. С нетерпением жду, когда смогу выйти на площадку в форме армейского клуба. На протяжении последних лет я мечтал сыграть в Евролиге, и рад, что теперь моя мечта воплотилась в жизнь», — написал 26-летний датчанин.

1/ I'm blessed and thankful for this opportunity.



I'm so excited to begin this new chapter in my career with @cskabasket. I can't wait to get started!



For some time now, It's been a goal of mine to play in the Euroleague, so I'm really happy that that goal has now become a pic.twitter.com/XZn2mXCOwS