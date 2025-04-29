Баскетбол
29 апреля, 10:30

Лукич не удивлен результатами первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ

Камила Абдурахманова
корреспондент

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич считает, что первый раунд плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ проходит ожидаемо — четыре топ-клуба турнира сохраняют свои позиции.

«Первый раунд плей-офф Единой лиги ВТБ проходит ожидаемо. Есть четыре топ-клуба, которые удерживают свои позиции. «Уралмаш» одну игру выиграл, но «Локомотив-Кубань» контролирует серию, хотя она еще не закончена. Не могу сказать, что кто-то разочаровал, пока нет такого. Слежу и буду следить за плей-офф», — сказал Лукич ТАСС.

ЦСКА пробился в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ, одержав победу над «Пари Нижний Новгород» в серии со счетом 3-0. Его соперником станет УНИКС из Казани, который победил «Автодор» в трех матчах.

Также в полуфинал вышел «Зенит», одолевший «Парму» с результатом 3-0. «Локомотив-Кубань» из Краснодара ведет в серии с «Уралмашем» со счетом 2-1.

Полуфинальные серии и финал будут проходить до четырех побед. Первое место в регулярном чемпионате занял «Зенит». Действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является ЦСКА.

Источник: ТАСС
Баскетбол
Зоран Лукич
