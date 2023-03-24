Лукич не собирается покидать «Нижний Новгород»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич опроверг слухи о возможном уходе из российского клуба. Действующий контракт специалиста рассчитан до 2024 года.

«Я полностью сосредоточен на работе с командой. Никогда и даже сейчас не принимал таких решений до конца сезона, потому что не хочу, чтобы что-то отвлекало меня от работы, как и в этот раз. Подождем до конца сезона, а там посмотрим», — приводит Zurnal.rs слова Лукича.

«Нижний Новгород» идет на 5-м месте в группе «А» Единой лиги ВТБ с результатом 17-14