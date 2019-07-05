Лука Банки возглавит "Локомотив"

Новым главным тренером "Локомотива" станет Лука Банки. Как сообщают "Известия", 53-летний итальянец в пятницу прилетит в Россию для подписания контракта.

– Переговоры с Банки закончились положительно, – отметил источник из окружения титулованного тренера. – До конца недели об этом объявят официально.

Также на вакантное место претендовали экс-наставник "Барселоны" и "Панатинаикоса" Хавьер Паскуаль и бывший тренер "Будучности" Александар Джикич.

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