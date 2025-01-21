Лучший снайпер Единой лиги ВТБ Мартин пропустит несколько недель

Как стало известно «СЭ», защитник «Уралмаша» Джеремайя Мартин получил травму икроножной мышцы в победном матче Единой лиги ВТБ с «Пари НН» (79:74) 18 января. Американец будет восстанавливаться несколько недель.

Мартин является лучшим снайпером Единой лиги, в среднем набирая 18,8 очка за матч, а также лучшим игроком турнира по эффективности (20,9 балла).

Джеремайя проводит второй сезон в России, ранее он выступал за «Енисей».