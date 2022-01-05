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Лойд прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» в Перми

16:00
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Защитник «Зенита» Джордан Лойд рассказал о причинах поражения своей команды от «Пармы» (67:77) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первой половине матча у нас были проблемы с коммуникацией между собой, особенно в защите, — отметил «СЭ» Лойд. — Мы полностью проиграли борьбу на подборах в нападении. Провели очень плохую первую половину встречи, а затем просто не смогли вернуться в игру. Сейчас важно проанализировать ошибки, постараться сделать выводы из этого поражения, ведь уже на этой неделе нас ждет очень тяжелый матч в Милане».

После матча в Перми сине-бело-голубые идут на четвертом месте в таблице (7 побед — три поражения). «Парма» поднялась на пятую строчку (6 — 4).

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Тимур Ганеев все материалы автора
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