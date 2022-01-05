Лойд прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» в Перми
Защитник «Зенита» Джордан Лойд рассказал о причинах поражения своей команды от «Пармы» (67:77) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«В первой половине матча у нас были проблемы с коммуникацией между собой, особенно в защите, — отметил «СЭ» Лойд. — Мы полностью проиграли борьбу на подборах в нападении. Провели очень плохую первую половину встречи, а затем просто не смогли вернуться в игру. Сейчас важно проанализировать ошибки, постараться сделать выводы из этого поражения, ведь уже на этой неделе нас ждет очень тяжелый матч в Милане».
После матча в Перми сине-бело-голубые идут на четвертом месте в таблице (7 побед — три поражения). «Парма» поднялась на пятую строчку (6 — 4).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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