«Локомотив» и «Зенит» встретятся в четвертом матче полуфинала Единой лиги ВТБ во вторник, 13 мая. Игра на арене «Баскет-холл» в Краснодаре начнется в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут каналы «Старт» и «Матч! Страна», трансляция начнется за пять минут до игры и будет также доступна на сайтах Единой лиги ВТБ и matchtv.ru.

После трех матчей серии счет 2-1 в пользу «Зенита». В предыдущем раунде «Зенит» победил «Парму» (3-0), а «Локомотив» — «Уралмаш» (3-1).