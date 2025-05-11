«Локомотив» сыграет с «Зенитом» в третьем матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ в воскресенье, 11 мая. Игра пройдет в спортивном комплексе «Баскет-Холл» в Краснодаре. Начало — в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть бесплатно на телеканалах «Матч ТВ» и «Старт», сайтах Единой лиги ВТБ и matchtv.ru. Следить за ходом противостояния можно в ретрансляции федерального телеканала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Счет в серии 2-0 в пользу команды из Санкт-Петербурге. Первый матч завершился со счетом 106:79, второй — 85:80.

Единая лига ВТБ: таблицы, календарь и результаты в актуальном виде, новости и статьи, видео и фото