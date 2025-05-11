Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

11 мая, 12:45

«Локомотив» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча плей-офф Единой лиги ВТБ

«Локомотив» сыграет с «Зенитом» в третьем матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ 11 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Таджер Макколл, игрок «Локомотива».
Фото БК «Локомотив-Кубань»

«Локомотив» сыграет с «Зенитом» в третьем матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ в воскресенье, 11 мая. Игра пройдет в спортивном комплексе «Баскет-Холл» в Краснодаре. Начало — в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть бесплатно на телеканалах «Матч ТВ» и «Старт», сайтах Единой лиги ВТБ и matchtv.ru. Следить за ходом противостояния можно в ретрансляции федерального телеканала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Счет в серии 2-0 в пользу команды из Санкт-Петербурге. Первый матч завершился со счетом 106:79, второй — 85:80.

Единая лига ВТБ: таблицы, календарь и результаты в актуальном виде, новости и статьи, видео и фото

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
Читайте также
WSJ сообщила о подготовке ЕС собственного плана мира для Украины
Зидан должен возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года
Как развивается коррупционный скандал на Украине. Разбор
Аделина Сотникова и Дмитрий Попко тайно поженились
Шесть игроков пропустили тренировку, изменений после Станковича не видно, увольнение Деяна случилось не вовремя? Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Песков заявил об отсутствии согласия Киева на ведение переговоров по плану США
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Экс-игрок клубов Единой лиги ВТБ Лабович умер в возрасте 38 лет

«Локомотив» победил «Зенит» и сократил отставание в серии

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости