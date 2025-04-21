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«Локомотив» — «Уралмаш»: расписание матчей серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ

«Локомотив» и «Уралмаш» сыграют в серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» и «Уралмаш» сыграют в серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ.

Серия до трех побед одного из соперников по схеме 2-2-1 стартует во вторник, 22 апреля. При необходимости соперники проведут до пяти встреч. Более высоко сеяная команда принимает первый и второй, а также, если потребуется, пятый матчи. Преимущество своей площадки в этой паре имеет клуб из Краснодара.

В регулярном сезоне Единой лиги ВТБ-2024/25 «Локомотив» набрал 76 очков и финишировал четвертым, «Уралмаш» с 68 очками расположился на пятом месте.

«Локомотив» — «Уралмаш»: расписание матчей серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ-2024/25

  • 1-й матч. 22 апреля (вторник). 20.00. Краснодар. «Локомотив» — «Уралмаш»

  • 2-й матч. 24 апреля (четверг). 20.00. Краснодар. «Локомотив» — «Уралмаш»

  • 3-й матч. 27 апреля (воскресенье). 14.00. Екатеринбург. «Уралмаш» — «Локомотив»

  • 4-й матч. 29 апреля (вторник). 17.30. Екатеринбург. «Уралмаш» — «Локомотив» (если потребуется)

  • 5-й матч. 2 мая (пятница). 14.00. Краснодар. «Локомотив» — «Уралмаш» (если потребуется)

Время начала матчей — московское.

БК Локомотив-Кубань
БК Уралмаш
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