«Локомотив» — «Уралмаш»: онлайн-трансляция матча плей-офф Единой лиги ВТБ
«Локомотив» и «Уралмаш» встретятся в четвертьфинале Единой лиги ВТБ
«Локомотив-Кубань» и «Уралмаш» встретятся в первом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ во вторник, 22 апреля. Игра пройдет в «Баскет-холле» в Краснодаре, начало — в 20.00 по московскому времени.
В прямом эфире встречу будет показывать телеканал «Старт Триумф», трансляция начнется за 10 минут до игры и будет доступна по подписке.
Результаты матчей Единой лиги ВТБ можно отслеживать в матч-центре баскетбола на сайте «СЭ».
«Локомотив» занял четвертое место в регулярном чемпионате, одержав 32 победы в 44 матчах. «Уралмаш» финишировал пятым с 24 победами.
Действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является ЦСКА, в финале-2024 армейцы победили УНИКС.
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