«Локомотив» подписал серебряного призера Евробаскета-2009

Защитник «Мега Бемакса» Иван Паунич стал игроком «Локомотива», сообщает пресс-служба кубанцев.

Соглашение с 33-летним сербом подписано до конца нынешнего сезона.

Паунич уже имеет опыт выступлений в России — в 2010-2012 годах он выступал за «Нижний Новгород» и участвовал в Матче звезд ПБЛ.

Последним клубом защитника была сербский «Мега Бемакс», за который он успел провести лишь два матча, а потом сезон прервался из-за коронавируса.

В составе сборной Сербии Паунич становился серебряным призеров чемпионата Европы-2009 и завоевал золото Универсиады-2009.