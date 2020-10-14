«Локомотив» подписал серебряного призера Евробаскета-2009
16:19
Защитник «Мега Бемакса» Иван Паунич стал игроком «Локомотива», сообщает пресс-служба кубанцев.
Соглашение с 33-летним сербом подписано до конца нынешнего сезона.
Паунич уже имеет опыт выступлений в России — в 2010-2012 годах он выступал за «Нижний Новгород» и участвовал в Матче звезд ПБЛ.
Последним клубом защитника была сербский «Мега Бемакс», за который он успел провести лишь два матча, а потом сезон прервался из-за коронавируса.
В составе сборной Сербии Паунич становился серебряным призеров чемпионата Европы-2009 и завоевал золото Универсиады-2009.
Lets go Loko!!! 2020/2021 ??? pic.twitter.com/fsT4NtWeWk— Ivan Paunic (@paun3131) October 14, 2020
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