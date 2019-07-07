"Локомотив" подписал MVP немецкой бундеслиги

"Локомотив" объявил о подписании контракта с разыгрывающим Уиллом Каммингсом. 26-летний американец стал первым новичком команды в межсезонье.

В прошедшем сезоне Каммингс выступал за "Ольденбург" в немецкой бундеслиге, где стал самым ценным игроком и поучаствовал в Матче звезд. Его средние показатели: 21,3 очка, 3,1 подбора, 4,4 передачи и 1,6 перехвата по результатам 37 матчей. С "Ольденбургом" Каммингс занял второе место в регулярном чемпионате и дошел до полуфинала плей-офф.

В сезоне-2016/17 в составе "Ариса" он стал лучшим снайпером чемпионата Греции, а год спустя в составе "Дарюшшафаки" выиграл Кубок Европы.

- Я очень рад присоединиться к такому сильному проекту, как «Локомотив», - сказал Каммингс. - Краснодарский клуб обладает многолетней историей побед и фантастическими болельщиками. C нетерпением ожидаю начала предсезонной работы и возможности продолжить победные традиции «Локо»!