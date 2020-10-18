«Локомотив» победил «Нижний Новгород», Уильямс сделал «дабл-дабл»

«Локомотив» обыграл «Нижний Новгород» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ — 73:64. Центровой кубанцев Алан Уильямс стал самым результативным игроком встречи, сделав «дабл-дабл»: 26 очков и 17 подборов.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Краснодар) — «Нижний Новгород» — 73:64 (20:19, 10:14, 22:16, 21:15)

Л: Уильямс (26 + 17 подборов), Камминс (14)

Н: Комолов (13), Бабурин (13), Стребков (10).