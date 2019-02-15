"Локомотив" обыграл "Нижний Новгород", Кулагин и Райт набрали по 19 очков

"Локомотив" победил "Нижний Новгород" в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ - 78:71. В составе победителей по 19 очков набрали Дмитрий Кулагин и Доррелл Райт. Самым результативным игроком встречи стал игрок нижегородцев Иан Хаммер - в его активе 22 балла.

"Локомотив" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. "Нижний Новгород" с 24 баллами располагается на 7-й строчке.

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"Локомотив" (Краснодар) - "Нижний Новгород" - 78:71 (20:21, 17:15, 11:19, 30:16)

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