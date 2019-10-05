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«Локомотив» обыграл «Цмоки-Минск» на старте Единой лиги ВТБ

17:11

«Локомотив» победил «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал игрок минчан Бранко Миркович, набравший 21 очко.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Цмоки-Минск» (Минск) — «Локомотив» (Краснодар) — 80:88 (24:25, 22:24, 15:19, 19:20)

Ц: Миркович (21), Барнетт (16), Веремеенко (14), Салаш (10), Абрамс (10).

Л: Фридзон (17), Деккер (15 + 11 подборов), О'Брайант (15), Кулагин (14), Калниетис (10).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/

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