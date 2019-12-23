«Локомотив» нанес «Химкам» первое поражение в сезоне
21:01
«Локомотив» обыграл «Химки» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ — 94:89. Для подмосковной команды это поражение стало первым в нынешнем сезоне. Они занимают первое место в таблице, краснодарцы идут третьими.
Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, набравший 22 очка.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Химки» — «Локомотив» (Краснодар) — 89:94 (19:23, 21:23, 28:11, 21:37)
Х: Швед (22), Эванс (13), Жеребко (12), Гилл (12), Крамер (10).
Л: Каммингс (19), Калниетис (12), Уильямс (12 + 10 подборов), О'Брайант (12), Кулагин (10).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/
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