«Локомотив» нанес «Химкам» первое поражение в сезоне

«Локомотив» обыграл «Химки» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ — 94:89. Для подмосковной команды это поражение стало первым в нынешнем сезоне. Они занимают первое место в таблице, краснодарцы идут третьими.

Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, набравший 22 очка.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Химки» — «Локомотив» (Краснодар) — 89:94 (19:23, 21:23, 28:11, 21:37)

Х: Швед (22), Эванс (13), Жеребко (12), Гилл (12), Крамер (10).

Л: Каммингс (19), Калниетис (12), Уильямс (12 + 10 подборов), О'Брайант (12), Кулагин (10).