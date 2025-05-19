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19 мая 2025, 21:52

«Локомотив» победил «Зенит» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ

Защитник «Локомотива» Патрик Миллер.
Фото Единая лига ВТБ, vtb-league.com, ТАСС

«Локомотив» на своем паркете в шестом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ победил «Зенит» (75:74). Краснодарская команда сравняла счет в серии — 3-3.

Хозяев уступали в счете большую часть встречи (после первой половины гости вели +14) и вышли вперед за 20 секунд до конца основного времени благодаря двум точным штрафным броскам защитника Патрика Миллера.

&laquo;Локомотив-Кубань&raquo; обыграл &laquo;Зенит&raquo; в&nbsp;шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.«Локо» перевел серию с «Зенитом» в седьмой матч. Миллер выдал сумасшедшую концовку

Седьмая, решающая игра серии пройдет в четверг, 22 мая, в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ

1/2 финала. Шестой матч

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 75:74 (19:24, 12:21, 22:12, 22:17)

«Локомотив-Кубань»: Миллер (28 + 6 подборов), МакКолл (20), Кливленд (10 + 7 подборов), Елатонцев (10), Уэйли (10 подборов).

«Зенит»: Пойтресс (23), Воронцевич (10).

19 мая. Краснодар. «Баскет-холл».

Счет в серии: 3-3.

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
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БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
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