«Локомотив» победил «Зенит» и сократил отставание в серии
«Локомотив» обыграл «Зенит» (86:76) в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Краснодарская команда сократила отставание в серии — 1-2.
«Локо» прервал 25-матчевую победную серию «Зенита».
Единая лига ВТБ
1/2 финала. Третий матч
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 86:76 (24:13, 20:20, 20:20, 22:23)
«Локомотив-Кубань»: Макколл (18 +7 передач + 6 подборов), Мартюк (17 + 8 подборов), Миллер (14 + 7 передач + 5 подборов), Уэйли (10 + 5 подборов).
«Зенит»: Бэйкон (19), Пойтресс (11 + 5 подборов), Уайт (11 + 5 подборов), Швед (11).
11 мая. Краснодар. «Баскет-холл».
Счет в серии: 1-2.
