9 ноября, 16:00

«Локомотив-Кубань» дома победил «Зенит», Миллер набрал 23 очка

«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 89:80.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник краснодарцев Патрик Миллер, набравший 23 очка.

«Локомотив-Кубань» с 6 победами в 9 матчах занимает четвертое место в таблице Единой лиги ВТБ. «Зенит» с 5 победами в 9 играх идет на шестой строчке.

Единая лига ВТБ

«Локомотив-Кубань» — «Зенит» — 89:80 (28:20, 18:16, 24:30, 19:14)

Л: Миллер (23), Робертсон (19), Темиров (15)

З: Рэндолф, Фрэйзер (оба — 17), Мартюк (11)

