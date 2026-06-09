«Локомотив-Кубань» победил «Зенит» во второй раз подряд и сравнял счет в серии за бронзу Единой лиги ВТБ
«Локомотив-Кубань» дома победил «Зенит» в четвертом матче серии за третье место в плей-офф Единой лиги ВТБ — 91:85.
Самым результативным баскетболистом встречи стал разыгрывающий гостей Ксавьер Мун, набравший 17 очков.
«Локомотив-Кубань» выиграл второй матч подряд и сравнял счет в серии до трех побед — 2-2. Решающая встреча состоится в пятницу, 12 июня в Санкт-Петербурге.
Единая лига ВТБ
Матч за 3-е место
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 91:85 (26:20, 24:24, 18:18, 23:23)
Л: Ищенко, Миллер (оба — 16), Мартин (15)
З: Мун (17), Шаманич, Фрэйзер (оба — 14)
9 июня. Краснодар. «Баскет-холл».
Счет в серии: 2-2
Новости