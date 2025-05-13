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13 мая 2025, 22:26

«Локомотив-Кубань» в овертайме победил «Зенит» и сравнял счет в серии

Руслан Минаев

«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Зенит» в овертайме четвертого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 96:88.

У хозяев самым результативным игроком стал Патрик Миллер — 24 очка. У гостей больше всех очков набрал Винс Хантер — 15.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2-2. Пятая игра пройдет 16 мая в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ

1/2 финала

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 96:88 ОТ (15:20, 22:24, 21:20, 20:14, 18:10)

13 мая. Краснодар. «Баскет-холл»

Счет в серии: 2-2

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Баскетбол
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
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