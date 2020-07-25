«Локомотив-Кубань» заключил контракт с Владиславом Емченко

Воспитанник «Локомотива-Кубани» Владислав Емченко подписал с клубом первый профессиональный контракт. Соглашение рассчитано по схеме «2+3», сообщает официальный сайт клуба.

— Владислав — универсальный игрок, основной разыгрывающий молодежной команды «Локо», — сказал главный тренер команды Евгений Пашутин. — Первый номер с ростом 198 см, который хорошо видит площадку, держит нити игры в своих руках и обладает приличным дальним броском. Физически сильный и очень перспективный игрок. Мы все очень рады, что он теперь в основной команде и у него будет шанс проявить свои лучшие качества. Приятно, что Владислав является воспитанником команды, который прошел всю систему подготовки и попал в основу. Емченко и Калинов — это те ребята, показывающие высокий уровень резерва «Локо», который многие годы выстраивает Андрей Владимирович Ведищев. Молодые ребята должны расти и добиваться больших результатов с командой.