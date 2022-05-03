«Локомотив-Кубань» вылетел на матч с ЦСКА с трехчасовой задержкой

Игроки и тренерский штаб клуба «Локомотив-Кубань» вылетели в Москву на полуфинальные матчи Единой лиги ВТБ против ЦСКА после задержки из-за эвакуации аэропорта в Ставрополе, информирует ТАСС.

Рейс, на котором команда должна была отправиться в Москву, сначала был перенесен на полтора часа, а через пять минут сотрудники аэропорта попросили всех находящихся в терминале срочно покинуть здание.

«Игроки сильно переживали. Клуб тут же начал искать любые возможные варианты добраться в Москву и успеть на полуфинал — это и переезд в другой аэропорт, и поездка в Москву на автобусе, что очень сложно физически, неизвестно как потом выходить на паркет 5 мая. Но сейчас команда вернулась в самолет и вылетела из Ставрополя в Москву», — сообщили в пресс-службе клуба.

Матчи полуфинальной серии Единой лиги ВТБ до трех побед с ЦСКА запланированы на 5 и 7 мая, и, если потребуется, 15 мая в Москве, а 10 мая и, если потребуется, 12 мая команды сыграют в Краснодаре.