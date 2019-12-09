«Локомотив-Кубань» вернул из аренды Ведищева

«Локомотив-Кубань» вернул из «Невежиса» Захара Ведищева. Баскетболист выступал за литовский клуб на правах аренды, сообщает в Twitter инсайдер Донатос Урбанос.

19-летний Ведищев набирал в Литве 6,6 очка в среднем за игру. Ведищев вошел в топ-10 по набранным очкам (16,5 в среднем за игру) среди участников прошедшего ЧМ для игроков не старше 19 лет.

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