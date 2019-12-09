Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Локомотив-Кубань» вернул из аренды Ведищева

18:02
Теги:

«Локомотив-Кубань» вернул из «Невежиса» Захара Ведищева. Баскетболист выступал за литовский клуб на правах аренды, сообщает в Twitter инсайдер Донатос Урбанос.

19-летний Ведищев набирал в Литве 6,6 очка в среднем за игру. Ведищев вошел в топ-10 по набранным очкам (16,5 в среднем за игру) среди участников прошедшего ЧМ для игроков не старше 19 лет.

Единая лига ВТБ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир