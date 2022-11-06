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Сегодня, 17:47

«Локомотив-Кубань» в гостях победил «Автодор»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Локомотив-Кубань» в гостях победил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Краснодара выиграла со счетом 100:84.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Локо» Андрей Мартюк, набравший 25 очков.

Для «Локомотива-Кубань» эта победа стала четвертой при четырех поражениях в текущем сезоне.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 84:100 (25:25, 20:26, 22:27, 17:22)

6 ноября. Саратов. «ДС Кристалл».

БК Автодор
БК Локомотив-Кубань
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