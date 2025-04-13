«Локомотив» проиграл «Уралмашу» в заключительном матче регулярного чемпионата
«Локомотив» на своем паркете проиграл «Уралмашу» в матче Единой лиги ВТБ.
Краснодарцы закончили регулярный чемпионат на четвертом месте, екатеринбуржцы — на пятом — команды встретятся в 1/4 финала плей-офф.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 91:95 (30:22, 23:26, 24:24, 14:23)
«Локомотив-Кубань»: Мартюк (18 + 5 подборов), Емченко (14), Ведищев (13).
«Уралмаш»: Попов (26 + 6 подборов), Акрамов (18), Писклов (16), Эллис (12 + 7 подборов), Белянков (11), Новиков (10 + 7 передач + 5 перехватов).
13 апреля. Краснодар. «Баскет-холл».
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