«Локомотив-Кубань» обыграл «Уралмаш», екатеринбуржцы набрали лишь 7 очков в 4-й четверти

«Локомотив-Кубань» дома победил «Уралмаш» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ — 97:65.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник хозяев Патрик Миллер, набравший 21 очко.

«Локомотив-Кубань» повел в серии до трех побед со счетом 1-0. Второй матч пройдет 24 апреля.

Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 97:65 (17:16, 16:21, 35:21, 29:7)

Л: Миллер (21), Кливленд (19), Елатонцев (12)

У: Далтон, Мартин (оба — 13), Даглас (12)

22 апреля. Краснодар. «Баскет-холл».

Счет в серии: 1-0