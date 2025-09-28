Баскетбол
28 сентября, 16:36

«Уралмаш» обыграл «Локомотив-Кубань» на старте Единой лиги ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Уралмаш» на выезде победил «Локомотив-Кубань» в стартовом матче Единой лиги ВТБ — 86:85.

Самым результативным игроком встречи стал форвард краснодарцев Антон Квятковских, набравший 27 очков. Защитник гостей Гарретт Нэвелс набрал 23 очка.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 85:86 (29:18, 16:20, 14:20, 26:28)

Л-К: Квятковских (27 очков), Робертсон (11), Миллер (10), Темиров (10), Хантер (10)

У: Нэвелс (23), Герасимов (13), Белянков (11)

28 сентября. Краснодар. «Баскет-холл».

  • AlexSanych

    Локомотив на самом деле будет бороться за чемпионство как в регулярке так и плей офф, состав достаточно сильный. Уралмаш с победой, красивая игра была, непонятно только почему такое невнятное начало было.

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Сенсацией бвла бы победа этого состава Лок-Кубани. Уралмаш в этом сезоне сильней раздерганных краснодарцев, по составу и по игре.

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Лок-К раздербанили перед сезоном. Но это не умаляет победы демидовградцев. Рад победе команды города рождения.

    28.09.2025

  • Николай Шибаев

    Первая сенсация! Очень симпатичная команда Уралмаш!

    28.09.2025

    УНИКС одержал победу над «Пармой» в Единой лиге ВТБ

