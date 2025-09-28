«Уралмаш» обыграл «Локомотив-Кубань» на старте Единой лиги ВТБ
«Уралмаш» на выезде победил «Локомотив-Кубань» в стартовом матче Единой лиги ВТБ — 86:85.
Самым результативным игроком встречи стал форвард краснодарцев Антон Квятковских, набравший 27 очков. Защитник гостей Гарретт Нэвелс набрал 23 очка.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 85:86 (29:18, 16:20, 14:20, 26:28)
Л-К: Квятковских (27 очков), Робертсон (11), Миллер (10), Темиров (10), Хантер (10)
У: Нэвелс (23), Герасимов (13), Белянков (11)
28 сентября. Краснодар. «Баскет-холл».
