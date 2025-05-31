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«Локомотив-Кубань» выиграл первый матч у УНИКСа в серии за 3-е место Единой лиги

Алина Савинова

«Локомотив-Кубань» на своей площадке победил УНИКС в третьем матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ — 86:77.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий команды хозяев Патрик Миллер, набравший 29 очков. У казанцев больше всего очков на счету форварда Девона Акун-Перселла — 21.

Счет в серии стал 2-1 в пользу казанского клуба. Четвертая игра состоится 2 июня в Краснодаре.

Единая лига ВТБ

Матч за 3-е место

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 86:77 (23:15, 19:15, 24:30, 20:17)

31 мая. Краснодар. «Баскет-холл».

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Баскетбол
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БК УНИКС
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