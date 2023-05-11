УНИКС на выезде обыграл «Локомотив-Кубань» и вышел вперед в финальной серии Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» дома проиграл УНИКСу в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ — 81:82.

В составе хозяев самым результативным стал Джейлен Бэрфорд, который набрал 20 очков. За УНИКС больше всего набрал Дэрил Мэйкон — 14 очков.

Счет в серии стал 2-1 в пользу УНИКСа. Четвертый матч пройдет 13 мая в Краснодаре, начало — 14.00 мск.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Финал

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 81:82 (18:25, 30:19, 22:22, 11:16)

11 мая. Краснодар. «Баскет-холл».