«Локомотив-Кубань» обыграл «Самару» и продлил победную серию до шести матчей

«Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ на своем паркете обыграл «Самару» со счетом 76:64.

Самым результативным на паркете стал разыгрывающий краснодарцев Патрик Миллер, набравший 21 очко. У самарцев Брэндан Адамс набрал 16 очков.

«Локомотив-Кубань» одержал шесть побед в шести матчах и расположился на первом месте в турнирной таблице, «Самара» с двумя победами в пяти играх — девятой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Самара» — 76:64 (22:22, 14:18, 14:15, 26:9)