«Локомотив-Кубань» разгромил «Енисей»
16:07
«Локомотив-Кубань» одержал крупную победу над «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Команда из Краснодара победила с разрывом в 27 очков. «Локомотив» одержал шестую победу в восьми матчах турнира, у «Енисея» одна победа и пять поражений.
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Регулярный чемпионат
«Енисей» (Красноярск) — «Локомотив» (Краснодар) — 79:106 (24:28, 22:23, 17:19, 16:36)
22 ноября. Красноярск. «Арена-Север».
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