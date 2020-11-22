«Локомотив-Кубань» разгромил «Енисей»

«Локомотив-Кубань» одержал крупную победу над «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Команда из Краснодара победила с разрывом в 27 очков. «Локомотив» одержал шестую победу в восьми матчах турнира, у «Енисея» одна победа и пять поражений.

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«Енисей» (Красноярск) — «Локомотив» (Краснодар) — 79:106 (24:28, 22:23, 17:19, 16:36)

22 ноября. Красноярск. «Арена-Север».