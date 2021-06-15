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«Локомотив-Кубань» расстался с двумя игроками

16:21
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Дрю Гордон и Уилл Каммингс покинули «Локомотив-Кубань», сообщает официальный сайт клуба. С обоими баскетболистами не будут продлены контракты.

Защитник Каммингс выступал за «Локо» с сезона 2019/20 и провел 70 матчей в составе красно-зеленых в Единой Лиге ВТБ и в Еврокубке.

Центровой Гордон выступал за «Локо» с января 2021 года и провел 21 матч в составе «красно-зеленых» в Единой Лиге ВТБ и в Еврокубке.

Дополнительная информация:

https://lokobasket.com/

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