«Локомотив-Кубань» расстался с двумя игроками
Дрю Гордон и Уилл Каммингс покинули «Локомотив-Кубань», сообщает официальный сайт клуба. С обоими баскетболистами не будут продлены контракты.
Защитник Каммингс выступал за «Локо» с сезона 2019/20 и провел 70 матчей в составе красно-зеленых в Единой Лиге ВТБ и в Еврокубке.
Центровой Гордон выступал за «Локо» с января 2021 года и провел 21 матч в составе «красно-зеленых» в Единой Лиге ВТБ и в Еврокубке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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