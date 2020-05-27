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«Локомотив-Кубань» продлил контракт с Калниетисом

12:12
Мантас Калниетис. Фото Юлия Наконечная., "СЭ"
Мантас Калниетис. Фото Юлия Наконечная., "СЭ"
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«Локомотив-Кубань» подписал новый контракт с защитником Мантасом Калниетисом. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Для литовца это будет пятый сезон в команде.

Новый контракт 33-летнего игрока с «Локо» действителен до лета 2021 года. Калниетис является лучшим ассистентом в истории «Локо», он сделал 610 результативных передач. На счету литовского защитника 141 передача в сезоне 2019/20, что стало лучшим показателем в команде.

В сезоне-2012/13 Калниетис вместе с «Локомотивом» выиграл Кубок Европы.

Дополнительная информация:

https://lokobasket.com/news/111029/

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