«Локомотив-Кубань» продлил контракт с Калниетисом

«Локомотив-Кубань» подписал новый контракт с защитником Мантасом Калниетисом. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Для литовца это будет пятый сезон в команде.

? «Локо» и Мантас Калниетис заключили новое однолетнее соглашение! Это значит, что следующий сезон станет для защитника сборной Литвы пятым в Краснодаре!

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Mantas Kalnietis signs contract extension to stay at Loko next season! More information on our website! pic.twitter.com/UoNG27NM3Q — LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) May 27, 2020

Новый контракт 33-летнего игрока с «Локо» действителен до лета 2021 года. Калниетис является лучшим ассистентом в истории «Локо», он сделал 610 результативных передач. На счету литовского защитника 141 передача в сезоне 2019/20, что стало лучшим показателем в команде.

В сезоне-2012/13 Калниетис вместе с «Локомотивом» выиграл Кубок Европы.