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Сегодня, 16:47

«Локомотив-Кубань» принял решение уволить Секулича

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Александер Секулич.
Фото БК «Локомотив-Кубань»

Как стало известно «СЭ», «Локомотив-Кубань» вышел из соглашения с главным тренером Александером Секуличем. Контракт наставника сборной Словении действовал еще год, однако руководство «Локо» решило его расторгнуть.

Логически объяснить это решение очень и очень сложно. В своем первом же сезоне в России Секулич смог вывести команду в финал Единой лиги впервые за 10 лет, в 1/2 пройдя ЦСКА с Алексеем Шведом и Николой Милутиновым в составе. И это при том, что краснодарцы делали ставку на собственных воспитанников. При словенском специалисте на первые роли вышли Андрей Мартюк, Александр Щербенев, Владислав Емченко и Захар Ведищев. Плюс присоединившийся к команде из «Автодора» Антон Квитковских.

В сезоне-2023/24 постоянную игровую практику также получали Кирилл Елатонцев (был признан лучшим молодым игроком чемпионата) и Кирилл Темиров. «Локо» же остановился на стадии полуфинала, в семи матчах уступив УНИКСу (3-4), а в серии за третье место «Зениту» (1-3). Отметим, что всех матчах полуфинальной и утешительной серии за бронзу краснодарцы смотрелись очень достойно, уступая в решающих матчах с минимальной разницей. Президент клуба Андрей Ведищев в интервью «СЭ» объяснял этот результат в первую очередь логистическими проблемами.

«Мы очень хотели выиграть чемпионат, и я считаю, у нас все для этого было. Однако в концовке команда устала физически и эмоционально. С этими тяжелыми переездами, постоянными пересадками (аэропорт Краснодара закрыт с 24 февраля 2022 года. — Прим. «СЭ»). Наша команда проводит огромное количество времени в дороге. Когда у наших соперников есть время на восстановление и тренировки, «Локомотив-Кубань» в этот момент осуществляет очередной переезд. Это накопительная история с начала сезона. В мае она дала о себе знать».

Никаких претензий к работе Секулича высказано не было. Летом «Локо» расстался с рядом лидеров (Джален Барфорд, Девон Акун-Перселл, Окаро Уайт) и старался найти им адекватные замены на рынке. Казалось, что все это делается в связке с Секуличем, но в итоге одному из лучших тренеров в истории клуба указали на дверь.

По информации «СЭ» Александер был готов продолжать работать в Краснодаре.

Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
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